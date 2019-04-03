YEMEK

Twitter'da dolaşan bu tarif herkesi rahatsız etti! Ne olduğunu tahmin edebilen var mı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

Malezya'dan bir grafik tasarımcı olan Wahyu Illahi, meşhur kakaolu bisküvinin süt ve pilavla pişirilen bazı görüntülerini tweetledi ve bu görüntülerle herkesi şoke etmeyi başardı. İnsanlar nasıl şaşırmasın ki! Bu zamana kadar kaç kere bisküvili pilava denk geldik?

Twitter'da dolaşan bu tarif herkesi rahatsız etti! Ne olduğunu tahmin edebilen var mı?

Grafik tasarımcı Wahyu Illahi, attığı bir tweetle tüm mecranın diline düştü. Kakaolu bisküvili pilav tarifi verdiği görsele 8000 beğeni geldi. Yaklaşık 2000 yorum alan tweete bolca kınama ve şaşırmalar yağdı.

Wayhu, üstüne bir de bu 'anlamlandıramadığımız' yemeği nasıl yaptığını tarif ediyor. Öncelikle kakaolu bisküvilerin sütte ıslatılmasını ve pelte haline getirilmesini söylüyor. Normal bir şekilde hazırlanan pirinç pilavına bisküvi lapasını da dahil ediyor. Yapması son derece basit. Ancak basit olsa da bunu kim, ne için pişirmek ister ki?

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Twitter'da gelen yorumlar ise şu şekilde:

"Her gün Tanrı'dan uzaklaşıyoruz."

Bir başka tweet'te ise;

"Bu en fazla hamile bir kadının arzu edeceği bir şeye benziyor."

Oldukça enteresan tarifler deneyen Wayhu'nun farklı bir denemesi ise kakaolu bisküvi arası pirinç pilavı. Buradan Wayhu'ya sesleniyoruz; lütfen grafik tasarımına devam et! :)

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