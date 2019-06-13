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Twitter'da 'kacsaatoldunet' hesabının yöneticisi FETÖ'den gözaltına alındı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirtilen E.B, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Twitter'da 'kacsaatoldunet' hesabının yöneticisi FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma yürütüyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında, örgütle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan kişinin E.B. olduğu belirlendi.

Başsavcılıkça, "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen E.B, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki ikametinden gözaltına alındı. Şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital veriye el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
kacsaatoldunet FETÖ

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