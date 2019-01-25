Twitter'da Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz tartışması!

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesini eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı da facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum" dedi.

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Türkiye edisyonunda gazetecilik yapan Nevşin Mengü ise ABD destekli darbeye direnen Maduro'ya çıkıştı. Çavuşoğlu'nun sözlerine sosyal medyada yanıt veren Mengü, "Ne var ki bir devlet başkanının parlamento seçimi sonuçlarını beğenmemesi üzerine, seçim sonuçlarını yok sayması; kendine alternatif bir parlamento kurması, işleri gönlüne göre kendi kurduğu parlamento üzerinden yürütmesi de çok garip" ifadelerini kullandı.

"ABD KAYNAKLI PROVOKASYON VE DARBE GİRİŞİMİ"

Nevşin Mengü'nün Maduro muhalefetinin ardından, gazeteci İsmail Saymaz da paylaşımlarda bulundu. Venezuela konusunda farklı görüşleri bulunan iki gazeteci sosyal medyada tartışmanın içine girdi. Darbeyi eleştiren İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı: