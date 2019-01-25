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Twitter'da Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz tartışması!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.01.2019 07:33 | Son Güncelleme

Venezuela'daki darbe girişimi, Nevşin Mengü ile gazeteci İsmail Saymaz'ı karşı karşıya getirdi. Mengü ile Saymaz sosyal medya atıştı.

Twitter'da Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz tartışması!

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesini eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı da facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum" dedi.

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Türkiye edisyonunda gazetecilik yapan Nevşin Mengü ise ABD destekli darbeye direnen Maduro'ya çıkıştı. Çavuşoğlu'nun sözlerine sosyal medyada yanıt veren Mengü, "Ne var ki bir devlet başkanının parlamento seçimi sonuçlarını beğenmemesi üzerine, seçim sonuçlarını yok sayması; kendine alternatif bir parlamento kurması, işleri gönlüne göre kendi kurduğu parlamento üzerinden yürütmesi de çok garip" ifadelerini kullandı.

"ABD KAYNAKLI PROVOKASYON VE DARBE GİRİŞİMİ"

Nevşin Mengü'nün Maduro muhalefetinin ardından, gazeteci İsmail Saymaz da paylaşımlarda bulundu. Venezuela konusunda farklı görüşleri bulunan iki gazeteci sosyal medyada tartışmanın içine girdi. Darbeyi eleştiren İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'da bilmem kaçıncı kezdir ABD kaynaklı provokasyon ve darbe girişimi yaşanıyor. Kötü yönetildiği ya da yoksul olduğu için değil, Latin Amerika'da ABD'den bağımsız bir birlikteliği ve ona karşı direnci finanse ettiği ve etme ihtimali olduğu için çökertilmek isteniyor. Venezuela, ABD'nin kurduğu Liberya'dan daha mı yoksul? ABD'nin himaye ettiği Haiti'den daha mı otoriter? Değil. Mesele, petrol. Geçmişte İran'da Musaddık neyse, bugün Venezuela'da Chavistler odur."

"KAN EMİCİ" POLEMİĞİ

Nevşin Mengü ise, İsmail Saymaz'a, "Musaddık konusunu az daha araştır derim :) Chavez ile Musaddık'ı karşılaştırmak pek olmadı, Musaddık nere kan emici Chavistalar nere :)" ifadeleriyle yanıt verince iki gazeteci arasında tartışma yaşandı. Mengü'nün 'kan emici Chavistalar' sözü üzerine İsmail Saymaz, birkaç tweet boyunca Mengü'ye, Bolivar devrimcilerinin kimin kanını emdiğini sordu ama yanıt alamadı.

nevsin


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Anahtar Kelimeler:
nevşin mengü Twitter Venezuela

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