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Twitter DM arama yapabilecek

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TEKNOLOJİ  | 18.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Mikro blog servisi Twitter, DM içinde arama yapabilecek yeni bir arama fonksiyonu geliştiriyor.

Twitter DM arama yapabilecek

Kullanıcıların birbirine gönderdiği özel mesajlar içinde, belli bir kelimeyi veya görseli aramayı sağlayacak olan yeni özellik kullanıcıların hayatını da kolaylaştıracak.

Yeni arama fonskiyonu ile çok eski tarihlere kadar uzanan geniş mesaj arşivini kolayca tarayıp aradığı mesaja ulaşabilecek insanlar için Twitter daha kullanışlı olacak.

Yeni arama fonksiyonu sayesinde daha fazla kullanıcının Twitter’ı daha etkin ve yoğun olarak kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Twitter henüz yeni özelliğin yayın tarihini açıklamış değil ve arama fonksiyonunun detayları da netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter dm

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