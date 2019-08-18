Twitter DM arama yapabilecek

Kullanıcıların birbirine gönderdiği özel mesajlar içinde, belli bir kelimeyi veya görseli aramayı sağlayacak olan yeni özellik kullanıcıların hayatını da kolaylaştıracak.
Yeni arama fonskiyonu ile çok eski tarihlere kadar uzanan geniş mesaj arşivini kolayca tarayıp aradığı mesaja ulaşabilecek insanlar için Twitter daha kullanışlı olacak.
Yeni arama fonksiyonu sayesinde daha fazla kullanıcının Twitter’ı daha etkin ve yoğun olarak kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Twitter henüz yeni özelliğin yayın tarihini açıklamış değil ve arama fonksiyonunun detayları da netleşmiş değil.
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