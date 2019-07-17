Mynet Trend

Twitter'ın tasarımı değişiyor

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 17.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde teknik bir sorun nedeniyle dünya genelinde erişim sorunu yaşayan Twitter, yeniden tasarım değişikliğine gitti.

Twitter'ın tasarımı değişiyor

Şirket bugünden itibaren masaüstü bilgisayarlardan Twitter'a girenleri yeni ara yüzüyle karşılamaya başladı. Mobil uygulama ile de uyumlu olan yeni tasarımla ilgili şirketten yapılan açıklamada Twitter'ın daha hızlı çalışması ve kişiselleştirme söz konusu olduğunda kullanıcılara daha çok seçenek sunmak için tasarım değişikliğine gidildiği kaydedildi.

Yeni tasarıma geçiş ile birlikte kullanıcılar, konumlarına bağlı olarak daha fazla canlı yayın izleme şansı buluyor. Ayrıca bilgisayardan Twitter'a girenler artık keşif özelliğini de kullanabiliyor. Twitter'da dikkat çeken bir diğer yenilik ise karanlık tema oldu. Farklı hesaplar arasında geçiş de yeni tasarımla daha kolay bir hale getirildi.

Kullanıcıların yeni arayüze geçişi kademeli olarak gerçekleşecek. Yani kullanıcıların tamamı bugün yeni arayüzü göremeyecek.

(DHA)

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Çok az bir süre kaldı! Beklentileri karşılayacak mı?Çok az bir süre kaldı! Beklentileri karşılayacak mı?
Herkes tarafından kullanılıyor! Güncelleme yayınlandıHerkes tarafından kullanılıyor! Güncelleme yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter twitter tasarım

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google o servisini kapatıyor

Google o servisini kapatıyor

Galaxy Note10 bir kez daha performans testinde!

Çok az bir süre kaldı! Beklentileri karşılayacak mı?

Samsung Pay A40 modelinde kullanılabilecek

Herkes tarafından kullanılıyor! Güncelleme yayınlandı

Amazon Jack Reacher ile Netflix’i yakalayacak

Amazon'dan çok konuşulacak adım!

WiFi performansını arttırın

Merakla bekleniyordu! Satışa sunuldu

Oppo Reno ne kadar sağlam?

Oppo Reno ne kadar sağlam?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.