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Twitter'ın tasarımı kullanıcıları ikiye böldü!

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TEKNOLOJİ  | 27.07.2019 08:24 | Son Güncelleme

Mozilla Firefox ve Chrome eklentisi GoodTwitter sayesinde, Twitter uygulaması eski haline geri dönüyor. Bu yeni eklenti, daha çok Twitter’ın mevcut tasarımını beğenmeyenler için geliştirildi.

Twitter'ın tasarımı kullanıcıları ikiye böldü!

Tamamen ücretsiz olan bu yeni eklenti, Twitter ile ilgili önemli değişiklikler yaratacak.

Twitter’ın yeni tasarımında bazı hatalar da bulunuyordu. Örneğin, kopyala yapıştır konusunda ortaya çıkan bazı sorunlar kullanıcılar tarafından giderilmesi talep edilen istekler arasındaydı. Eklenti ve uygulamaların puan derecelerini merak edenler için, bu yeni uygulamanın 4.7 puan aldığını söyleyebiliriz.

Sosyal medya platformları, kullanıcılarını tatmin etmek için sürekli olarak hem yazılım hem de tasarım konularında çeşitli değişiklikler gerçekleştiriyor. Twitter ise hem tasarım değişikliği, hem de bunu istemeyenler için eski sürüme geri dönme özelliklerini sundu. Peki sizce de Twitter, bu çalışmalar ile birlikte kullanıcılarından takdir toplamayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Twitter GoodTwitter

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