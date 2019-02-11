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Twitter zarardan kara döndü

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Son birkaç yıldır ekonomik ve istatistiksel olarak kötü işaretler veren Twitter, 2018’de durumu toparlamış gibi gözüküyor. Açıklanan finansal raporlara göre sosyal mecrada işler iyiye gidiyor.

Twitter zarardan kara döndü

Dünyanın en popüler sosyal medya mecralarından Twitter, geçtiğimiz yıl işleri yoluna koymayı başardı. Özellikle son çeyreğin istatistikleri iyi bir çıkışın göstergesi oldu. 2017 yılını zararla kapatan şirket, 2018’de hatırı sayılır gelir elde etmeyi başardı.

Açıklanan rapora göre şirket, geçtiğimiz yıl 1.2 milyar dolardan daha fazla kar etmiş. 2017’de 108 milyon dolarlık zarar açıklanmıştı. Ayrıca gelir 2.44 milyar dolardan 3.04 milyar dolara yükselmiş durumda. Bu bağlamda giderlerin de önemli miktarda azaldığı açık.

Şirket mali verilerin dışında bazı başka veriler de paylaştı. Örneğin aylık bazda kullanıcı sayısı, son çeyrekte 321 milyon olarak açıklandı. Bu sayı, son bir yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti. 2017’nin aynı dönemi 330 milyon, 2018’in bir önceki dönemi 326 milyon aylık bazda aktif kullanıcı bulunuyordu.

Öte yandan “para kazandıran” günlük aktif kullanıcı sayısında artış var. 2018’in son çeyreği için 126 milyon olarak açıklanan bu veri, düzenli şekilde artış gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter sosyal medya Teknoloji

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