TYT 2022 soru kitapçığı! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

2022 yılı YKS sınavı oturumları bugün tamamlandı. YKS sınavı soruları ve cevapları ise sınav sonrası merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Cevap anahtarının ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. Peki TYT soru ve cevapları açıklandı mı?

2022 TYT SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sınavı sonrası soru ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 18 ve 19 Haziran'da gerçekleşen sınavların ardından adaylar notlarını merak ediyor. Öğrenilen bilgiye göre, bugün üç oturumu da tamamlanan YKS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından aynı gün ya da 1 gün sonra erişime açılabilmekte. Cevap anahtarının açıklanmasının ardından adaylar, TYT - AYT soruları ve cevapları ile sınav puanı hakkında yaklaşık bir tahmin yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı bugün gerçekleşti. Bu yıl YKS sınavında ilk defa baraj puanı olmayacak.Sınav sabah 10.15'te başladı ve toplamda 180 dakika sürdü. Adayları ve velileri heyecanlandıran sınav 13.15'te sona erdi. Söz konusu sınav 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulandı ve sınavda görevli olarak 317 bin 765 kişi yer aldı.

Her sene ÖSYM'nin YKS sınav soruları ve cevap anahtarını sınav gününde veya ondan bir sonraki günde yayımladığı biliniyor. Ayrıca 10 gün erişim sağlanabilecek olan sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların belli bir kısmı da açık olacak. Yanıtlar açıklandığında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşılabilecek.



