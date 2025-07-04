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TYT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum, ne yapmalıyım? Sınav geçerli olur mu?

Ortaöğretim kurumlarını bitirip yükseköğrenim kurumlarına geçiş dönemi gelen öğrencilerin girmek ile yükümlü oldukları bazı sınavlar bulunmaktadır. YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) adı verilen sınav ise birkaç oturumdan oluşmaktadır.

TYT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum, ne yapmalıyım? Sınav geçerli olur mu?
Ferhan Petek

Kısaca YKS olarak anılan sınav TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumlarından oluşmaktadır. Sınavlar ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından uygulanmakta ve takip edilmektedir. Öğrenciler hedeflerine ve alanlarına göre bu sınavlara girerek sınavlarda aldıkları puanlara göre çeşitli yükseköğretim kurumlarına yerleştirilme hakkı kazanmaktadırlar.

TYT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum, ne yapmalıyım?

3 oturum olan sınavlardan ilki TYT olarak kısaltılan Temel Yeterlilik Sınavı’dır. Yükseköğretim kurumlarına girebilmek için bu sınav zorunludur. Bir sonraki oturum olan AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) girilmesi herkes için zorunlu ve gerekli olan bir sınav değildir. Bazı okullar ve bölümler sadece Temel Yeterlilik Testi’nde alınan puana göre öğrenci alımı yaptığı ya da okulda yapılan çeşitli yetenek sınavları düzenlediği için bazı öğrencilerin sadece TYT sınavına girmesi yeterli olabilmektedir.

3 oturum ve 2 basamaktan meydana gelen YKS sınavlarından TYT 130 sorudan oluşur ve 165 dakikalık süresi vardır. YDT 80 sorudan oluşur. AYT sınavı ise 180 dakika sürer.

Sınavda teslim edilen soru kitapçıkları, sınav bitiminde görevli olan yetkiliye teslim edilmelidir. Bu sınavlarda yapılması gerekenlerden biri de sınav kitapçığının belirtildiği şekilde doldurulması ve imzalanmasıdır. TYT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum diyen ya da imzaladığı halde bunu hatırlayamayan kişiler sınavlarının geçersiz olacağı konusunda endişe etmektedir.

TYT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum, sınav geçerli olur mu?

Yanıtlarda kaydırma yapmak, soru kitapçığını imzalamamak ve doldurmamak gibi durumlar YKS sınavlarının oturumlarında endişe edilen durumlar arasında yer alır. Bu konuda yetkili kurum olan ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan açıklamalara göre bu durumun sonuçları da ifade edilmektedir.

Soru kitapçıklarının üzerinde sınava giren öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası ve imzası gibi bilgiler bulunmak zorundadır. Eğer kitapçık imzalanmazsa ÖSYM kılavuzlarında yer alan bilgilere göre bu durum sınavın geçersiz kabul edilme nedeni olarak açıklanmaktadır. İmzalamayan öğrencinin sınavının geçersiz olup olmayacağı ÖSYM tarafından açıklanan karara göre netleştirilmektedir.

Sınavdan sonra soru kitapçığına imza atmadığını fark eden kişiler vakit kaybetmeden ÖSYM çağrı merkezini aranmalı ve durum bilgisi vermelidir. Ardından sınavın uygulandığı okuldaki görevli kişilerin raporları ÖSYM’ye iletilir ve merkezden bir karar alınır.

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Anahtar Kelimeler:
sınav ayt tyt yks TYT - AYT - YDT sınavları
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