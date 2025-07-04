EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT'ye girilmezse ne olur?

Türkiye’de eğitim sistemi kapsamında her bir öğretim dönemi için hazırlanmış ve girilmesi zorunlu olan çeşitli sınavlar bulunmaktadır. Bu sınavlar ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenir. Öğrenciler farklı dönemlerde, öğretim kurumlarına girebilmek ve seçilebilmek için bu sınavlardan aldıkları puanlara göre değerlendirilirler.

TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT'ye girilmezse ne olur?
Ferhan Petek

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) takibinde düzenlenen ve 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlayan Yüksek Öğretim Kurumları sınavı kısaca YKS olarak isimlendirilmektedir. YKS sınavı her yıl belli dönemlerde yapılır. Sınavın amacı bu sınava giren öğrencilerin ortaöğretimden yükseköğretime geçiş süreçleri için değerlendirilmesi ve öğrencilerin bu sınavda aldıkları puanlara göre uygun yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesidir.

TYT nedir?

Kısa adı ile TYT olarak bilinen sınav Temel Yeterlilik Testi ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Ortaöğretim kurumunu bitiren öğrenciler TYT adı verilen bu sınavlarda aldıkları puanlara göre değerlendirilirler.

YKS adı verilen sınav sisteminin ilk aşaması olan TY sınavının amacı, öğrencilerin akıl yürütme, mantıklı düşünme, düşünme temelli problem çözme, değerlendirme gibi yetilerini sınamak ve ölçmektir.

AYT nedir?

Ortaöğretim süreci biten ve TYT sınavına girerek belli bir puanın üzerinde puan almayı başaran öğrenciler 4 yıllık bir bölüme yerleşmek adına AYT sınavına da girmekle yükümlüdürler. AYT ismi Alan Yeterlilik Testi ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır.

Bu sınava giren öğrenciler 4 yıllık lise müfredatından meydana gelen soruları yanıtlayarak istedikleri ve hedefledikleri alan doğrultusunda bir puan alırlar. 180 dakikalık süresi olan bu sınav, öğrencilerin tercihine göre girilen bir sınavdır.

TYT''ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT'ye girilmezse ne olur?

TYT sınavına giren her öğrenci AYT sınavına girmek zorunda değildir. Ancak AYT sınavına girmek için TYT sınavına girmek zorunludur.

Üniversite sınavı 3 farklı oturum şeklinde uygulanır. Bu sınavlar ilk aşama olan TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumlarından oluşmaktadır. YKS sınav sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda YTY 165 dakika, AYT 180 dakika, YDT ise 120 dakika süreye sahiptir.

TYT sınavı tüm ortaöğretim bitiren öğrenciler için bir yükseköğretim kurumuna girebilmek adına zorunlu bir sınavdır. Her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan kitapçıkta sınava giriş ile ilgili gerekli bilgiler yayınlanmaktadır.

AYT sınavına girmek zorunlu değildir. Bazı okullar ve bölümler için sadece TYT sınavına girmek ve gerekli olan puanları almak yeterli olacaktır. Ancak TYT puanı olmayan, bu sınava girmeyen öğrenciler diğer sınavlara girmiş olsalar dahi alan puanları hesaplanmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giriş belgeleri erişime açıldı mı? Giriş belgeleri erişime açıldı mı?
2025 DGS için geri sayım başladı...2025 DGS için geri sayım başladı...

Anahtar Kelimeler:
sınav ayt tyt yks TYT - AYT - YDT sınavları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde!

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde!

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Bu mevsimde bu kar! Temmuz ayında beyaza büründü

Bu mevsimde bu kar! Temmuz ayında beyaza büründü

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü...

Mourinho tek cümlesiyle ikna etti! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk golcü...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.