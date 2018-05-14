Tzavellas, Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un yetenekli ismi Emre Akbaba ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aytemiz Alanyasporlu Georgios Tzavellas, Instagram'dan canlı yayın yaptığı sırada Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.
Tzavellas, canlı yayında Emre Akbaba'yı çektiği sırada "Emre Akbaba 10 numara! 5 milyon euroya garanti Beşiktaş'ta" ifadelerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma gideceğini dile getirdi.
Emre Akbaba ile ilgili bu flaş transfer sözlerinin ardından iki kulüpten de henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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