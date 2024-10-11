U ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce U harfi ile başlayan kelimeler

Türkçemizde U ile başlayan kelimeler sayı bakımından ortalama 900’e yakındır. U harfi Türk alfabesinin 25. harfi olarak bilinmektedir. T harfinden sonra, Ü harfinden ise önce gelen bu harf, ünlü bir harf olmakla birlikte kalın ünlü harfler listesi bünyesinde yer almaktadır. U harfi ile başlayan kelimeler hem dilimizde hem de İngilizce alanında var olmakla beraber yaygın olarak da karşımıza çıkmaktadır.

U ile başlayan kelimeler nelerdir?

Türkçemizde başında U harfi olan sözcük sayısı binden azdır. Bu kelimelerin pek çoğu hem sözlü hem de yazılı iletişimlerde sıklıkla kullanılır. U ile başlayan Türkçe kelimeler, bazen 4 harfli olabileceği gibi bazen “ulaşabilmek” sözcüğü gibi 11 harfli dahi olabilmektedir. U harfi aynı zamanda kalın sesli harf grubuna girmektedir. Dilin ağız içerisinde geriye gitmiş gibi olduğu hallerde meydana gelen sesli harfler, kalın sesli (kalın ünlü) olarak tanımlanır. Bu bağlamda U harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

U ile başlayan 4 harfli kelimeler: Ulus, uçak, ufuk, ucuz, unlu, ufak, usta, umre, umut, uslu, uzun, uyku, uyuz, uşak, uydu, uzak, ulvi, uçuş, ulak, uhde gibi.

U ile başlayan 5 harfli kelimeler: Uğraş, unsur, uçmak, ummak, uğrak, urgan, uymak, ulema, ucube, uçsuz, usanç, uzman, uygun, uyuma, uymaz, unluk, unvan, utanç, uçucu, ukala gibi.

U ile başlayan 6 harfli kelimeler: Uğultu, ufacık, uçurum, uçaklı, uğurlu, uflama, uğrama, uğultu, ululuk, upuzun, ulaşım, usanış, ulusal, unutma, uykucu, usanma, utanma, uyducu, uyarış, ustura gibi.

U ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

U harfi Türkçemizde yazıldığı gibi okunurken İngilizce dilinde ise epey farklı telaffuz edilmektedir. İngilizcede bu harf çoğunlukla “yu” ya da “ju” şeklinde okunur. U harfi ile başlayan İngilizce kelimeler sayı yönünden değerlendirildiği zaman 10 bine yakındır. Bu kelimeleri bir an önce öğrenmek ve kavramak oldukça zordur. Bu yüzden İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için kolay sözcüklerin öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

İngilizce dilinde de tıpkı Türk dilinde olduğu gibi başında U harfi olan ve az harften oluşan sözcükler vardır. Bu bağlamda U ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şöyledir: