U11 için yeni bir güncelleme yayınladı

Tayvanlı şirket son dönemde akıllı telefon bölümü için Google ile el sıkışmıştı. Fakat bu anlaşmanın detayları hiç bir zaman tam anlamıyla açıklanmadı. Dolayısıyla hala ikili arasında nasıl bir anlaşma bulunduğu bilinmiyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen HTC model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Gelen son açıklamalara bakacak olursak devam da edecek. Elbette Tayvanlı şirketin eskisi kadar fazla model geliştirmediğini de belirtmemiz gerekiyor.

HTC, son olarak satışa sunduğu modelleri güncellemeyi de ihmal etmiyor. Şirketten yapılan açıklamada HTC U11 modeli için Android Pie güncellemesinin yayınlandığı belirtildi. Yayınlanan güncellemenin boyutu ise yaklaşık olarak 1.36GB.

3.22.709.2 kodu ile gelen güncelleme, telefonu yeni Android sürümüne yükseltiyor. Gerçi şu aralar Android Q beta güncellemeleri başlamışken, HTC U11 için gelen güncellemenin fazlasıyla geç kaldığını da söyleyebiliriz.

G-SYNC monitörler listesi!



