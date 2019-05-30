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U11 için yeni bir güncelleme yayınladı

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TEKNOLOJİ  | 30.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Tayvan’ın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan HTC şu aralar zor günler geçiriyor. Çinli üreticilerin sektördeki yükselişi, en çok katı fiyat politikasına sahip üreticileri etkiledi. Nitekim HTC de bu üreticiler arasında yer alıyor.

U11 için yeni bir güncelleme yayınladı

Tayvanlı şirket son dönemde akıllı telefon bölümü için Google ile el sıkışmıştı. Fakat bu anlaşmanın detayları hiç bir zaman tam anlamıyla açıklanmadı. Dolayısıyla hala ikili arasında nasıl bir anlaşma bulunduğu bilinmiyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen HTC model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Gelen son açıklamalara bakacak olursak devam da edecek. Elbette Tayvanlı şirketin eskisi kadar fazla model geliştirmediğini de belirtmemiz gerekiyor.

htc-u11

HTC, son olarak satışa sunduğu modelleri güncellemeyi de ihmal etmiyor. Şirketten yapılan açıklamada HTC U11 modeli için Android Pie güncellemesinin yayınlandığı belirtildi. Yayınlanan güncellemenin boyutu ise yaklaşık olarak 1.36GB.

3.22.709.2 kodu ile gelen güncelleme, telefonu yeni Android sürümüne yükseltiyor. Gerçi şu aralar Android Q beta güncellemeleri başlamışken, HTC U11 için gelen güncellemenin fazlasıyla geç kaldığını da söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
U11 HTC güncelleme telefon

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