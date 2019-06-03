Uber milyar dolarlık zararla yatırımcı kaybedebilir

Kurulduğu günden bu yana Uber, GAAP raporları değerlendirildiğinde her çeyrekte zararla karşı karşıya kaldı. Hem 2017’de hem de 2018’de ciddi bir zarar ortaya çıktı. Örneğin 2017 yılında 4,46 milyar dolar zarar varken, 2018 yılında 3,1 milyar dolar zarar ortaya çıktı.

Birçok finans otoritesi, Uber’in halka arzını son derece doğru yapılmış bir hamle olarak görüyordu. Zaten beklenen de gerçekleşti. Şirketin halka arzı yaklaşık olarak 8,1 milyar dolar gelir getirdi. Buna rağmen şirket sürekli olarak zarar açıklamaktan kurtulamadı.

Uber’in zarar etmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesinin de sürücüsüz araçlar olduğu tahmin ediliyor. Bilindiği üzere şirketin iş modeli daha çok sürücülü araçlar üzerine. 2018 yılında sürücüsüz taksiler için düğmeye basan Uber, bu alanda elini çabuk tutmak zorunda. Apple ve Tesla gibi şirketler başta olmak üzere hemen hemen tamamı otonom araçlar üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Sürücüsüz araçların 2022 yılından önce tamamen gelmesi, beklenmiyor. Tesla gibi şirketler büyük bir ilerleme yakalasa bile, henüz yeterli değil. Uber’in kendi sürücüsüz aracını yapana kadar geride kalması muhtemel. Sizce de Uber otonom araç konusunda rakiplerini yakalayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.



