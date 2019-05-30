Ubisoft, game pass sistemine benzer bir abonelik sistemi üzerinde çalışıyor

Microsoft’un Xbox Game Pass ile startını verdiği bu durum daha sonra EA’nin Origin Premium Pass sistemi ile devam etmişti.

Bilindiği üzere bu sistemler abonelik usulüne dayanıyor. Yani aylık belli bir ücret karşılığında abone oluyor ve sistem kütüphanesinde mevcut olan tüm oyunlara üyeliğiniz boyunca ücretsiz ve sınırsız erişim hakkı kazanıyorsunuz.

Açık konuşmak gerekirse, fiyatları makul olduğu sürece bu tarz sistemlerin hayli avantajlı olduğunu söylemek mümkün.

Şimdi Microsoft ve EA’nin yanına yeni bir isim daha ekleniyor. Henüz kesinleşmiş olmasa da Ubisoft’un da benzer bir sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ubisoft Pass Premium ismiyle kullanıma sunulacak olan sistem geçtiğimiz gün Uplay’de göründü.

Muhtemelen Ubisoft Pass Premium sisteminde de Ubisoft logosu taşıyan tüm oyunlara sınırsız erişim hakkı verilecektir. Ubisoft’un üzerinde çalıştığı bu sistemi EA’nin Origin ile uyguladığı sisteme benzetmek mümkün. Yine de daha net detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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