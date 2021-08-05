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Üç adım atlamada Necati Er, olimpiyatı 6'ncı tamamladı

05.08.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye üç adım rekortmeni Necati Er, 3 adım atlamada 73 yıl sonra 2. finalimizi getirerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6'ncı oldu.

Üç adım atlamada Necati Er, olimpiyatı 6'ncı tamamladı

1948 olimpiyatlarında 3 adım atlamada Ruhi Sarıalp'le kazanılan bronz madalyanın dışında finali dahi olmayan Türkiye, 73 yıl sonra finali Necati Er'le yakaladı.

73 yıl sonra finale kalma hakkı eden Necati, ilk hakkında 16.84 metre atladı. 3. hakkında 17.25'lik derece alan milli sporcu, elde ettiği ekstra 3 hakkı iyi kullanamadı ve 3. atlayışındaki derecesi ile olimpiyatı tamamladı.

Ekstra haklar almasına rağmen başarılı olamayan Necati Er, 3'üncü hakkındaki 17.25'lik derecesi ile 6'ncı sırada olimpiyatlara veda etti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Türkiye
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