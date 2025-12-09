Mynet Trend

Üç dil biliyordu: Liseyi 70 yaşında bitiren emekli, üniversite sınavına hazırlanıyor!

Afyonkarahisar'da 70 yaşındaki emekli Sezai Aytekin ilerlemiş yaşına rağmen liseyi bitirdi. Açık öğretim lisesini bitirip diplomasını alan Aytekin, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

Cami Kebir Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Aytekin, İsviçre'den emekli olduktan sonra 20 yıl önce memleketine döndü. İngilizce, Almanca ve Portekizce bilen Aytekin, kokartlı rehber olabilmek için liseyi bitirmeye karar verdi.

"YABANCI DİL BÖLÜMÜNÜ SEÇECEĞİM"

Açık öğretim lisesini bitirip diplomasını alan Aytekin, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor. Aytekin, liseyi okurken biraz zorlandığını söyledi.

Sınavlara bir ay öncesinde yoğun çalıştığını anlatan Aytekin, "Gayret gösterdim. Bundan sonraki hedefim üniversite. Yabancı dil bölümünü seçeceğim. Şu anda zaten üç dil biliyorum. Çok zorlanmam diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"GECE GEÇ SAATLERE KADAR DERS ÇALIŞIYORDUM"

Aytekin, çevresindekilere örnek olduğunu belirterek, "Yerimde hiç durmam, sürekli gezerim. Gezmeyi de yeni şeyler öğrenmeyi de çok seviyorum. Öğrenim dönemimdeki ilk sınavlarda heyecan oluyordu hatta gece geç saatlere kadar ders çalışıyordum.

70 yaşında lise diploması aldığımı söyleyince herkes tebrik ediyor. Beni gören bazı kişiler, 'Biz de okumak istiyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE DE ÖRNEK OLUYOR"

Nazan Aytekin de en büyük destekçisi olduğu eşinin hırsına ve azmine dikkati çekti. Aytekin, "Ben okumasını çok istedim. Sınav zamanı geceleri uyumazdı. Gençlere de örnek oluyor." dedi.Kaynak: AA

