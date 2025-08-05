Üç kıta bir tarif: Göçmen mutfaklardan sofranıza pratik ve leziz 3 özel tarif…

Göçmen mutfağı sadece yeni tatlar değil, birlikte yaşamanın ve paylaşmanın da sembolüdür. Üç kıtayı aynı tabakta buluşturan bu tarifler; dünyaya açık, lezzete duyarlı bir mutfak anlayışının kapısını aralıyor.
Uzak Doğu’nun noodle’ı, Orta Doğu’nun lavaşı ve Avrupa’nın sosuyla birleşti!
Malzemeler:
Haşlanmış noodle
Izgara tavuk parçaları
Lavaş ekmeği
Yoğurtlu sarımsaklı sos
Taze nane ve kişniş
Hazırlık:
Noodle ve tavukları birlikte soteyin, baharatlarla harmanlayın. Lavaşın içine serin, sos ve yeşillikleri ekleyip dürüm şeklinde sarın. Asya’nın rahatlığı, Orta Doğu’nun aroması ve Batı mutfağının pratikliği bu tarifte buluşuyor.
Lübnan’ın falafeli, Amerikan tarzı burger ekmeğiyle birleşirse ne olur?
Malzemeler:
Hazırlık:
Burger ekmeğinin alt kısmına sos sürün. Marul ve domatesi yerleştirin, üzerine falafeli ekleyin. Üst ekmeği kapatın. Dilersen fırında 5 dakika ısıt. Vegan ya da vejetaryen alternatif isteyenler için harika bir füzyon örneği.
İtalya’nın klasiği tiramisu, Japonların matcha çayı ve Türk labnesiyle yepyeni bir hal alıyor.
Malzemeler:
Hazırlık:
Labne, süt ve balı karıştırın. Kedi dilini sütle ıslatın. Bir kat kedi dili, bir kat labneli karışım şeklinde kavanoza dizin. Üzerine matcha serpip birkaç saat soğutun. Tiramisu’nun bu kültürlerarası yorumu hem hafif hem sofistike.
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