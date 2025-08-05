Üç kıta bir tarif: Göçmen mutfaklardan sofranıza pratik ve leziz 3 özel tarif…

Göçmen mutfağı sadece yeni tatlar değil, birlikte yaşamanın ve paylaşmanın da sembolüdür. Üç kıtayı aynı tabakta buluşturan bu tarifler; dünyaya açık, lezzete duyarlı bir mutfak anlayışının kapısını aralıyor.

1. TAVUKLU NOODLE DÜRÜM (ASYA + ORTA DOĞU + AVRUPA)

Uzak Doğu’nun noodle’ı, Orta Doğu’nun lavaşı ve Avrupa’nın sosuyla birleşti!

Malzemeler:

Haşlanmış noodle

Izgara tavuk parçaları

Lavaş ekmeği

Yoğurtlu sarımsaklı sos

Taze nane ve kişniş

Hazırlık:

Noodle ve tavukları birlikte soteyin, baharatlarla harmanlayın. Lavaşın içine serin, sos ve yeşillikleri ekleyip dürüm şeklinde sarın. Asya’nın rahatlığı, Orta Doğu’nun aroması ve Batı mutfağının pratikliği bu tarifte buluşuyor.

2. FALAFEL BURGER (AFRİKA + AMERİKA + AKDENİZ)

Lübnan’ın falafeli, Amerikan tarzı burger ekmeğiyle birleşirse ne olur?

Malzemeler:

1 adet falafel köftesi (nohut bazlı)

Tam buğday burger ekmeği

Yoğurtlu tahin sos

Marul, domates, turşu

Hazırlık:

Burger ekmeğinin alt kısmına sos sürün. Marul ve domatesi yerleştirin, üzerine falafeli ekleyin. Üst ekmeği kapatın. Dilersen fırında 5 dakika ısıt. Vegan ya da vejetaryen alternatif isteyenler için harika bir füzyon örneği.

3. MATCHA-LABNELİ TİRAMİSU (JAPONYA + İTALYA + TÜRKİYE)

İtalya’nın klasiği tiramisu, Japonların matcha çayı ve Türk labnesiyle yepyeni bir hal alıyor.

Malzemeler:

Kedi dili bisküvi

1 yemek kaşığı matcha tozu

200 gr labne peyniri

1/2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlık:

Labne, süt ve balı karıştırın. Kedi dilini sütle ıslatın. Bir kat kedi dili, bir kat labneli karışım şeklinde kavanoza dizin. Üzerine matcha serpip birkaç saat soğutun. Tiramisu’nun bu kültürlerarası yorumu hem hafif hem sofistike.

AFİYET OLSUN!