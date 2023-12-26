ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM İZLE! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve Kanal D 26 Aralık yayın akışı!

Üç Kız Kardeş 68. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 68. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 67. bölümünde;

Türkan ve Somer yeniden mutlu olmak için bir araya geliyorlar. Ancak Türkan, Somer'in kendisine layık gördüğü cezayı ve yaşantıyı unutmakta güçlük çekiyor. Tüm bunlar yaşanırken Rüçhan paranoyak bir şekilde Türkan'ın üzerine gidiyor ve onun kendisini öldürebilme ihtimali yüzünden Türkan'a saldırıyor!

Rüçhan, Türkan'la girdiği boğuşma esnasında ona zarar verir ve yaptığından pişman olur. Rüçhan, akıl sağlığının iyi olmadığını farkeder. Öte yandan Somer, Türkan'a onunla ve kızıyla birlikte yeniden mutlu bir aile olmak istediğini söyler. Tüm bunlar yaşanırken Rüçhan intihara kalkışır. Peki, Rüçhan intihar edecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 68. bölümünde;

Türkan'la Somer tekrar birlikte mutlu bir aile olmak için yeni bir adım atarlar. Türkan, Kartal'dan boşanmak için mahkemeye gider. Öte yandan Serdar ve beraberindekiler Dönüş'ü istemeye gelir. Ancak Dönüş'ün Serdar'la evlenmesini istemeyen Uzay evi basar ve Türkan'ı rehin alır. Peki, Uzay, Türkan'a zarar verecek mi?

Rüçhan, kriz anında Türkan'a başka bir çocuktan bahseder. Türkan duyduklarını Somer'le paylaşır. Somer ise bu işin peşine düşer. Ancak Rüçhan, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Peki, Somer, Rüçhan'ın tek çocuğu değil mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 68. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

KANAL D YAYIN AKIŞI 26 ARALIK 2023 SALI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yerli Dizi

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ocak ayında ve yakın süreçte yayınlanması planlanan dizide birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizinin çekimleri Ayvalık’ta başlamış durumda. Dizide İclal Aydın ise kızların annesini oynayacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok başarılı isim yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle olacak:

Reha Özcan,

İclal Aydın,

Özgü Kaya,

Almila Ada,

Berker Güven,

Melisa Berberoğlu,

Veda Yurtsever,

Hakan Atalay ,

Emre Kıvılcım,

Mert Özcan,

Ece Baliç,

Tayfun Eraslan,

Benian Dönmez,

Nazlı Senem Ünal,

Murat Çidamlı,

Demircan Kaçel,

Vural Şahanoğlu.







