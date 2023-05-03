Üç Kız Kardeş'e bomba transfer! Bakın Türkan'ın yeni aşkı kim olacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş her hafta salı akşamları yayınlanıyor. Oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya gibi isimlerin yer aldığı diziye en son Yemin dizisinde rol alan Gökberk Demirci dahil oldu.

Yayınlanan fragmanda Türkan ile karşı karşıya gelen Gökberk Demirci, Kartal karakterine hayat verecek. 33 yaşındaki ünlü ismin canlandıracağı karakter ile Somer'den boşanan Türkan'ın arasında bir aşkın başlaması bekleniyor.

En son Yemin dizisinde Emir karakterine hayat veren Demirci'nin daha önce rol aldığı yapımlar arsaında Arka Sokaklar, Adını Sen Koy da bulunuyor.



