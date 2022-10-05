Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşini görenler inanamadı! Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı

Üç Kız Kardeş dizisinde sevgi dolu bir aile babasını canlandıran ünlü oyuncu Reha Özcan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Reha Özcan'ın kardeşinin Cennet Mahallesi'nin yıldızı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Bingöl doğumlu Reha Özcan, liseyi İstanbul Kartal'da okudu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim alan Reha Özcan, bir süre Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Sırasıyla İstanbul, Antalya ve tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev alan Reha Özcan, birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçti.

Yeşim Özcan ile evli olan ünlü oyuncu, aynı zamanda iki kız babası.

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisindeki 'Sadık' rolüyle büyük beğeni toplayan Reha Özcan'ın kardeşinin de kendisi gibi ünlü bir isim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Reha Özcan'ın kardeşi, Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği 'Selim' rolüyle akıllara kazınan Serhat Özcan'dan başkası değil.

Reha Özcan'dan 4 yaş büyük olan Serhat Özcan; Bir Demet Tiyatro, Çukur, Vatanım Sensin, Karadayı ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi ses getiren yapımlarda rol almıştı.

1 çocuk babası Serhat Özcan, Avukat Deniz İpek ile evli.

Serhat Özcan, meslektaşı Reha Özcan için, ''Çok iyi bir oyuncu, çok çalışkan, çok disiplinli bir adam'' ifadelerini kullanmıştı.

''ABİM BENİM USTAMDIR''

Reha Özcan ise Serhat Özcan için, ''Abim benim ustamdır. Eğer bugün ailemizin yüzünü kara çıkartmayacak bir şeyler yapıyorsam sahne üzerinde, abimin çok emeği var.'' demişti.

''FAKİR BİR ÇOCUKLUKTAN GELİYORUZ''

''Fakir bir çocukluktan geliyoruz'' diyen Reha Özcan, ''Biz İtalyan ailesi gibiydik, kavgalarımız vardı, küfürlerimiz vardı aile içinde. Babam sosyal demokrattı, dışarıda sürekli baskı altındaydı. 12 Eylül’de tutuklandı ve hepimiz bir yana dağıldık. Bir sene sonra tekrar toparlandık'' sözleriyle, nasıl bir ortamda büyüdüklerini anlatmıştı.



