Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Özgü Kaya sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri. Paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan Özgü Kaya, olay olan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

KIRMIZI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Özgü Kaya'nın kırmızı, mini elbiseyle verdiği poza çok sayıda beğeni geldi.

Özgü Kaya daha önce Adı Efsane, Mehmetçik Kut'ül Amare, Kimse Bilmez gibi projelerde rol aldı.

Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Türkan rolü ile oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakaladı.

5 Şubat 1996 İstanbul doğumlu Özgü Kaya 26 yaşındadır.

Ekran önünde yer almaya 2017'de başladı.





