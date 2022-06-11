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  4. Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

11.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Özgü Kaya, 22 Şubat 2022'de başlayan Üç Kız Kardeş dizisinde başrol Türkan'a hayat veriyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle ön plana çıkan isim, kırmızı elbiseli pozuyla takipçilerini büyüledi.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Özgü Kaya sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri. Paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan Özgü Kaya, olay olan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

KIRMIZI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Özgü Kaya'nın kırmızı, mini elbiseyle verdiği poza çok sayıda beğeni geldi.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Özgü Kaya daha önce Adı Efsane, Mehmetçik Kut'ül Amare, Kimse Bilmez gibi projelerde rol aldı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Türkan rolü ile oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakaladı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

5 Şubat 1996 İstanbul doğumlu Özgü Kaya 26 yaşındadır.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Ekran önünde yer almaya 2017'de başladı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

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