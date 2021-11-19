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  4. Üç Kuruş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Katil açığa çıkıyor

Üç Kuruş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Katil açığa çıkıyor

19.11.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç’un paylaştığı Üç Kuruş dizisinin 4. bölüm fragmanında izleyicileri beklenmedik olaylar bekliyor.

Üç Kuruş 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş 4. bölümde olayların ardı arkası kesilmiyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora'nın paylaştığı Üç Kuruş 4. yeni bölüm fragmanı ve detayları haberimizde.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 3. son bölümünde; Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır. Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

ÜÇ KURUŞ DİZİ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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