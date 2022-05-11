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Üç Kuruş bitiyor mu? Üç Kuruş final mi yapıyor? Üç Kuruş ne zaman bitecek? Üç Kuruş final bölümü ne zaman yayınlanacak?

11.05.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinin final tarihi belli oldu. İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Üç Kuruş dizisinden gelen final kararı takipçilerini bir hayli üzdü. Show TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Üç Kuruş final kararı aldı. Bir süredir gündemde olan Üç Kuruş dizisinin final tarihine ilişkin detaylar!

Üç Kuruş bitiyor mu? Üç Kuruş final mi yapıyor? Üç Kuruş ne zaman bitecek? Üç Kuruş final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Üç Kuruş yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerden büyük beğeni kazanmıştı. Show TV'nin iddialı yapımı Üç Kuruş dizisinden final kararı geldi. Üç Kuruş dizisinin final kararı alması dizinin takipçilerini üzdü. Üç Kuruş dizisi büyük finale gün sayarken izleyiciler final bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Üç Kuruş ne zaman final olacak? Üç Kuruş finali ne zaman? İşte Üç Kuruş dizisinin final bölümü ve merak edilen ayrıntılar...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ay Yapım dizilerinden Üç Kuruş dizisi Show TV’deki ekran macerasına veda ediyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un yer aldığı "Üç Kuruş" dizisi, düşük reytingleri nedeniyle 28. bölümüyle ekranlara veda edeceği iddia edildi. Üç Kuruş, 23 Mayıs'ta final yapacak.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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Uraz Kaygılaroğlu
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