Üç Kuruş dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal cinayet şüpheli olarak gözaltına alınıyor

Show TV'de Çukur'un yerine pazartesi akşamları ekrana gelmeye başlayan, Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, 15 Kasım Pazartesi akşamı 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olayların konu alındığı Üç Kuruş'un yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Efe ve Kartal, seri katili bulabilmek için artık birlikte çalışmaya başlayacak.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ'UN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ikinci bölümünde; seri katilin Kartal'ı tanıdığını düşünen Efe, onu yakalamak için Kartal'a iş birliği teklif etti. Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmedi ancak Efe, elindeki tüm kozları kullandı ve Kartal'ın peşini bırakmadı. Bu sırada İrfan ise yeni hedefi Mirsad için harekete geçti.

İlk bölümde büyük bir merak konusu olan "ÇP damgasının hikayesi nedir?" sorusu bu bölümde yanıt buldu. Kartal ile İrfan'ın çocukluk arkadaşı olduğu, ikisinin de aynı gece "ÇP" damgasının ellerine kazındığı ortaya çıktı. Mesut, Kartal'ın kendisine verdiği zararı misliyle ödetmek için üretim merkezinde kullanılan makinelerin hepsini patlattı. Makinelerin bozulmasıyla büyük zarara uğrayan Nezih, Kartal'ın karşısına çıktı.



Nezih, Kartal'a uğrattığı zararı ödemesini, ödemezse canını alacağını söyledi ve yeniden Mesut'un adamı olarak çalışmasını emretti. Kartal, hayatını kurtarabilmek için Nezih'le konuşmayı kafasına koydu. Nezih'in sağ kolunu takip ederek ona ulaşan Kartal, burada korumalar tarafından hızla uzaklaştırılırken Kartal, Nezih'in adamlarını öldürerek kurtulmayı başardı. İçine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını bilmeyen Kartal için çıkış yolu Nezih'in kızı Bahar oldu.

Katilin hedefinin Mirsad olduğunu anlayan Kartal, onu koruma altına aldı. Mirsad'ın peşine düşen İrfan, onu Kartal'ın koruduğunu görünce bir plan yaptı. Kartal'ın yıllar önce çocukken kaybettiği, üzerinde "Babasının Kıymetlisi" yazan bir künyeyi kullandı. Künyeyle ilgili Kartal'a bir mesaj gönderen İrfan, onu Mirsad'dan uzaklaştırmayı başardı.

İrfan, Mirsad'ı da diğer kurbanları gibi öldürerek üzerine "üç kuruş" attı. Kartal, Mirsad'ın ölümüyle Efe'nin haklı olduğunu anladı. Finalde Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etti. İzleyicide büyük heyecan yaratan ikilinin birlikte hareket edeceği anlar şimdiden merakla bekleniyor.



Üç Kuruş yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

