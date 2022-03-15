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Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor? Sevilen diziden üzen haber! Üç Kuruş dizisi ne zaman final yapacak?

15.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Üç Kuruş dizisinden kötü bir haber geldi. Son günlerde sosyal medyada yer alan Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddiaları sonrası dizinin gerçekten final yapıp yapmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor? Üç Kuruş dizisi ne zaman final yapacak? İşte merak edilenler!

Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor? Sevilen diziden üzen haber! Üç Kuruş dizisi ne zaman final yapacak?

Roman mahallesindeki olayları konu alan ve mafya ile polis çatışmasını ekrana aktaran Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddia edildi. Dizinin sevenleri iddianın gerçekliğini ve final tarihini sorgulamaya başladı. Peki Üç Kuruş ne zaman final yapacak?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Üç Kuruş dizisinin yakın süreçte final olacağı iddiaları, izleyicileri üzdü. Twitter üzerinde "ÜçKuruşFinalOlmasın" şeklinde hashtag açan dizinin hayranları, dizi ekibine seslendi.

Konuşulan iddialara göre ekran macerasında 18 haftayı geride bırakan Üç Kuruş, 30 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 28. bölümü ile ekranlara veda etmiş olacak. Ayrıca dizinin yapımcılarının Çukur dizisine benzeyen yeni bir dizi projesi için harekete geçtiği de kulisler de konuşulmaya başlandı.

Final iddiaları için pek çok söylenti bulunsa da henüz yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ 18. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Çıngıraklı artık Şahin’in kontrolüne girmiştir. Mahallede istenmediğini fark eden Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren kişi ise Leyla olacaktır. Bahar’dan bir çocuğu olduğunu öğrenecek olan Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup sonrasında da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçecektir. Bu sebeple ilk olarak Efe’nin karşısına çıkar ancak Efe’yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe’yi kendine getirmek için büyük bir plan yapacaktır ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir defa daha İrfan'la kesişecektir.

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