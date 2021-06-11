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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Çukur oyuncuları olacak mı? Oyuncu kadrosu belli mi?

11.06.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçerde ve Çukur gibi dizilerin yapımına imza atan Ay Yapım, Çukur’un final yapmasının ardından yine dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Yepyeni bir dizi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ay Yapım'dan bu kez 'Üç Kuruş' dizisi geliyor. Peki Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Çukur oyuncuları olacak mı? Oyuncu kadrosu belli mi?

Ay yapım'dan gelen yeni dizi müjdesinin ardından gözler Üç Kuruş dizisine çevrildi. Birçok dizinin yapımcılığını üstlenen ve her defasında fenomen diziler yaratan ekipten bu kez de Üç Kuruş dizisi geliyor. Dizinin ne zaman ve hangi kanal başlayacağı merak konusu olmuşken yeni projelerinde yer alacak oyuncular araştırılmaya başlandı. Peki yeni dizide Çukur oyuncuları olacak mı? Oyuncu kadrosu belli mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un ekranlara veda etmesinin ardından gelen haber ile yine Ay Yapım'ın yapımcılığını üstleneceği ''Üç Kuruş'' adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti. Yeni dizinin Çukur ve İçerde gibi gibi fenomen diziler ile aynı kulvarda olacağı da öne sürülen iddialar arasında. Henüz Üç Kuruş dizisinin başlayacağı zamana ilişkin net bir bilgi bulunmazken yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlaması planlanıyor.

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Çukur oyuncuları olacak mı? Oyuncu kadrosu belli mi?

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU?

Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine ''Üç Kuruş'' adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde ise 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi. Aynı zamanda dizinin başrolü için geçtiğimiz hafta ekranlara veda eden Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren oyuncu Taner Ölmez'e teklif götürüldüğü iddia edildi. Henüz başarılı oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Çukur dizisinde sergilediği performans ile büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli yer alıp, almayacağı ise merak konusu olamaya devam ediyor.
Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Çukur oyuncuları olacak mı? Oyuncu kadrosu belli mi?

DİZİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Toprak Karaoğlu, Gökhan Horzum ve Savaş Korkmaz üçlüsünün kaleme aldığı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

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Çukur dizisi Uraz Kaygılaroğlu
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