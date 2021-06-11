Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Çukur oyuncuları olacak mı? Oyuncu kadrosu belli mi?

Ay yapım'dan gelen yeni dizi müjdesinin ardından gözler Üç Kuruş dizisine çevrildi. Birçok dizinin yapımcılığını üstlenen ve her defasında fenomen diziler yaratan ekipten bu kez de Üç Kuruş dizisi geliyor. Dizinin ne zaman ve hangi kanal başlayacağı merak konusu olmuşken yeni projelerinde yer alacak oyuncular araştırılmaya başlandı. Peki yeni dizide Çukur oyuncuları olacak mı? Oyuncu kadrosu belli mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur'un ekranlara veda etmesinin ardından gelen haber ile yine Ay Yapım'ın yapımcılığını üstleneceği ''Üç Kuruş'' adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti. Yeni dizinin Çukur ve İçerde gibi gibi fenomen diziler ile aynı kulvarda olacağı da öne sürülen iddialar arasında. Henüz Üç Kuruş dizisinin başlayacağı zamana ilişkin net bir bilgi bulunmazken yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlaması planlanıyor.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU?

Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine ''Üç Kuruş'' adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde ise 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi. Aynı zamanda dizinin başrolü için geçtiğimiz hafta ekranlara veda eden Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren oyuncu Taner Ölmez'e teklif götürüldüğü iddia edildi. Henüz başarılı oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.