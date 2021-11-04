Üç Kuruş dizisinde Zafer Algöz fırtınası esecek! Üç Kuruş'ta Bahar'ın babası Nezih kimdir?

Show TV TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, ilk bölümüyle 1 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş, sosyal medyada da gündem oldu. Kendine has karakteriyle daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosuna usta bir isim dahil oldu. Zafer Algöz yeni bölümde sürpriz bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

ZAFER ALGÖZ, BAHAR'IN BABASI NEZİH'İ CANLANDIRACAK

8 Kasım Pazartesi akşamı 2. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin ekibine usta oyuncu Zafer Algöz katıldı. Algöz, yeni bölümde Bahar karakteriyle karşımıza çıkacak oyuncu Nesrin Cavadzade'nin babası Nezih'e hayat verecek.

Dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen Nezih, aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biridir. Acımasız bir karakter olan Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Bu baba-kız hikayesinin Çıngıraklı'yı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Ay Yapım imzalı 'Üç Kuruş' her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de.

