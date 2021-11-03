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Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı Aslıhan Malbora, Instagram pozlarıyla beğeni topluyor

03.11.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'ta Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, ilk bölüme kıvrak dansıyla damga vurmuştu. Çete lideri Kartal'ın kardeşi olan Leyla, komiser Efe'nin ve ağabeyinin önünde Roman havalarıyla göbek atmıştı. Dizideki performansıyla göz dolduran Malbora, pozlarıyla da Instagram'da da fırtına gibi esiyor.

Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı Aslıhan Malbora, Instagram pozlarıyla beğeni topluyor

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe ve Uğur Yıldıran gibi isimlerin rol aldığı Üç Kuruş dizisi, ilk bölümüyle 1 Kasım Pazartesi akşamı Show TV ekranında yayınlandı.

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DANS PERFORMANSIYLA İLK BÖLÜME DAMGA VURDU

Dizide çete lideri Kartal'ın kardeşi Leyla'yı canlandıran Aslıhan Malbora, Üç Kuruş'un ilk bölümüne dans performansıyla damga vurdu.

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Dizinin ilk bölümünde izleyicinin dikkatini çeken güzel oyuncu sosyal medyada da pozlarıyla nefes kesiyor.

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Malbora, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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ÜÇ KURUŞ'TAKİ ROLÜNÜ BÖYLE ANLATTI

Üç Kuruş'u hazırlık sürecinden itibaren çok keyif aldığı bir iş olarak gören Malbora, dizi için barmenlik eğitiminin yanında Uraz Kaygılaroğlu ile Roman dansı dersi aldığını da dile getirdi.

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Aslıhan Malbora, dizideki karakterini "Leyla çok akıllı, okumuş ve manipülatif bir karakter. Aslında kendine mahalle dışında bir hayat kurmaya çalışmış fakat maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı kendini yine mahallede bulmuş" sözleriyle özetledi.

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Instagram'da 870 bine yakın takipçisi olan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor.

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26 yaşındaki güzel oyuncunun takipçi sayısı Üç Kuruş'un başlamasıyla birlikte de arttı.

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ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

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İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynamıştır. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir.

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Bu zamana kadar çok sayıda dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu, ilk filmini 2020 tarihinde Aile Hükümeti filmi ile gerçekleştirdi.

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