Üç Kuruş'ta bomba isim! Çukur'un Cumali'si Necip Memili hangi rolde oynayacak?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi pazartesi akşamları ekrana damga vurmaya devam ediyor.

Show TV'de 4 yıl boyunca pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur'un yerine yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş'ta geçtiğimiz hafta büyük değişiklikler yaşanmış ve Kartal yeni bir hayata başlamıştı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Üç Kuruş'a yeni bölümlerde bomba bir isim katılıyor.

ÇUKUR'UN CUMALİ'Sİ ÜÇ KURUŞ'TA

Fenomen dizi Çukur'da Cumali Koçovalı karakterini canlandıran Necip Memili, Üç Kuruş'a konuk oyuncu olarak katılacak.

Memili'nin dizide hangi rolü oynayacağı ise henüz netleşmedi.



