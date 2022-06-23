Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu! "Bebek gibisin"

En son Üç Kuruş dizisindeki Bahar rolüyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hem oyuncu kimliğiyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile ayrılığıyla çok konuşulan Nesrin Cavadzade, pozlarıyla takipçilerini hayran bırakıyor.

MİNİ ETEKLİ POZUYLA OLAY OLDU

39 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade, Bakü'den mini eteğiyle poz verdi.

Ünlü oyuncu o poz ile yaklaşık 84 bin beğeni aldı.

Oyuncu kimliğiyle tanınan isim, o pozuyla takipçilerine, "Bebek gibisin", "Nesrin Cavadzade 40 yaşındaysa ben herhalde 70 yaşındayım. Bu ne güzellik." dedirtti.

Cavadzade, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Bir süredir Gökhan Alkan ile ilişki yaşayan Cavadzade, ayrıldıkları iddiasıyla gündemden düşmemişti.

Gökhan Alkan'ın, Cavadzade ile olan fotoğraflarını silmesi ve takipten çıkarması olay olmuştu.





