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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu! "Bebek gibisin"

23.06.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Nesrin Cavadzade Bakü'de verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Yılların oyuncusu Nesrin Cavadzade, mini etekli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu! "Bebek gibisin"

En son Üç Kuruş dizisindeki Bahar rolüyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hem oyuncu kimliğiyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile ayrılığıyla çok konuşulan Nesrin Cavadzade, pozlarıyla takipçilerini hayran bırakıyor.

MİNİ ETEKLİ POZUYLA OLAY OLDU

39 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade, Bakü'den mini eteğiyle poz verdi.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

Ünlü oyuncu o poz ile yaklaşık 84 bin beğeni aldı.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

Oyuncu kimliğiyle tanınan isim, o pozuyla takipçilerine, "Bebek gibisin", "Nesrin Cavadzade 40 yaşındaysa ben herhalde 70 yaşındayım. Bu ne güzellik." dedirtti.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

Cavadzade, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

Bir süredir Gökhan Alkan ile ilişki yaşayan Cavadzade, ayrıldıkları iddiasıyla gündemden düşmemişti.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

Gökhan Alkan'ın, Cavadzade ile olan fotoğraflarını silmesi ve takipten çıkarması olay olmuştu.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade mini etekli pozuyla olay oldu!

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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