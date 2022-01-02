Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı! Dizi çekimleri ertelendi

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi. Son olarak 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirciyle buluşan Üç Kuruş'tan koronavirüs vakaları haberi geldi.

YENİ BÖLÜM ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 10 Ocak’taki yayın için dizinin çekimlerine başlanması planlanıyordu. Ancak setteki koronavirüs vakaları nedeniyle çekimler ertelendi.

Dizide Kartal'ı canlandıran başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren ünlü oyuncu bir süre setten uzak kalacak.

Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın senaryosunu yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.



