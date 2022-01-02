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Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı! Dizi çekimleri ertelendi

02.01.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş ekranlara yeni yıl arası verdi. Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan ise hayranlarını üzen bir haber geldi. Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sette başka koronavirüs vakalarının da ortaya çıkması nedeniyle Üç Kuruş'un yeni bölüm çekimleri ertelendi.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı! Dizi çekimleri ertelendi

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi. Son olarak 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirciyle buluşan Üç Kuruş'tan koronavirüs vakaları haberi geldi.

YENİ BÖLÜM ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 10 Ocak’taki yayın için dizinin çekimlerine başlanması planlanıyordu. Ancak setteki koronavirüs vakaları nedeniyle çekimler ertelendi.

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Dizide Kartal'ı canlandıran başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren ünlü oyuncu bir süre setten uzak kalacak.

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Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın senaryosunu yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Uraz Kaygılaroğlu
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