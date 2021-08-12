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Uçağa binmeden önce bu diyeti uygulayın! Jet Lag etkisini en aza indirecek beslenme rutini

12.08.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçağın icat edilmesiyle birlikte dünya jet lag adında bir derde sahip oldu. Kısa süre içerisinde farklı saat dilimlerine geçildiğinde sirkadiyen ritmin yeni saat dilimine adapte olamaması sonucu gerçekleşir. Zaman dilimleri ne kadar fazlaysa, jet lag yaşama olasılığı da o kadar yüksek olur. Ziyaretinizin ilk günlerini yorgun geçirmek istemiyorsanız bu öneriler kulağınıza küpe olsun.

Uçağa binmeden önce bu diyeti uygulayın! Jet Lag etkisini en aza indirecek beslenme rutini

ABD'den moleküler biyolog Charles Frederick Ehret tarafından oluşturulan bazı basit kurallar sayesinde artık seyahatinizin yarısını uykuyu yakalamaya ve bol miktarda kafeini geri atmaya çalışarak harcamanıza gerek yok. Her turistin yeni saat dilimlerine hızla uyum sağlamasına ve seyahat deneyimini çok daha zengin hale getirmesine yardımcı olmak için Argonne Anti-Jet-Lag Diyetini buldu. İşte jet lag sorununa muhteşem çözüm...

BELİRLEME VE HAZIRLIK SÜRECİ

Argonne diyeti, uçuşun aslında 4 günün öncesinde başlar. Bu diyetin temelinde beslenme saatlerinin değiştirilmesi yer alır. En önemli öğün ise kahvaltıdır. Başlangıçta varacağınız saati ve kahvaltı zamanını hesaplayın. Kafein içeren kahve, çay, alkol ve alkolsüz içeceklere yalnızca 15.00-17.00 saatleri arasında izin verilir . Diğer tüm öğünler normal zamanlarda tüketilebilir.

1.GÜN (BAYRAM GÜNÜ)

İlk gün yüksek proteinli yemekler tüketmek önemlidir. Kahvaltı ve öğle öğünlerinde pastırma, peynir, et, yüksek proteinli tahıl, pişmiş kuru fasulye veya bezelye içeren yumurta tercih edilebilir. Bunları makarna, krep, patates, pirinç, ekmek veya tatlı bir tatlı gibi yüksek karbonhidratlı bir akşam yemeği izlemelidir. Kafeini sadece kendi saat diliminizde 15.00 ile 17.00 arasında tüketmelisiniz.

2.GÜN (ORUÇ GÜNÜ)

İkinci günde adeta birinci günde aldığınız kalorilere inat daha hafi bir beslenme programı sizi bekliyor. Az kalorili ve yağsız yiyecekler yemeye çalışın. Her öğüne hafif soslu salatalar, çorbalar, meyve ve meyve sularının eklenmesi de önemlidir. Yine, kafein ve alkole kendi saat diliminizde yalnızca 15.00-17.00 saatleri arasında izin verilir.

3.VE 4. GÜN

Üçüncü günde yeniden ilk seferde olduğu gibi bayram günü ilan edebilirsiniz. Dördüncü gün ise oruç günü olacaktır. Diyetin son günü uçuş günü olacaktır. Bu nedenle yemek bölümünün bir kısmı uçakta geçecek. Uçuş uzunsa varış noktasındaki kahvaltı saatine kadar uyuyun. Uyandıktan sonra yüksek proteinli bir kahvaltı yapın. Uyanık ve aktif kalın ve günün öğünlerine varış yerinin yemek saatlerine göre devam edin. Batıya doğru seyahat ediyorsanız , kafeinli içecekleri yalnızca sabahları tüketin . Uçakta alkollü içecek içmeyin.

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