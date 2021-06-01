Uçaklar hakkında merak edilen sorular! Neden uçakların emniyet kemerleri ve camları farklı?

Uçakla seyahat etmenin tadı son yıllarda çok fazla çıkartılmasa da sağladığı konfor teknolojinin en büyük nimetlerinden biridir. Ancak uçakların bambaşka bir teknolojiye ait olduğunu fark etmişsinizdir. Peki uçakların pencereleri ve emniyet kemerleri neden farklıdır? Bu soruları hiç düşündünüz mü?

PENCERELER

Uçaklardaki pencere şekli ve sistemi tamamen yolcuların güvenliği düşünülerek tasarlanmıştır. Kare pencereler tehlikelidir. Çünkü keskin açılar uçağın hava basıncı nedeniyle çatlayan zayıf noktalara sahip olur. Yuvarlanan köşeler, kuvvet noktalarını dağıtarak kırılma riskini en aza indirir.

Pencerelerde şeklinin yanında üç ayrı bölme bulunur. Orta ve dış paneller camın en önemli bölümleridir. Orta bölmede havalandırma deliği adı verilen bir delik vardır. Bu delik, yolcu kabini ile camlar arasındaki hava boşluğu arasındaki basıncın dengelenmesini sağlar.

KANAT IŞIKLARI

Uçakların kanatlarında yeşil ve kırmızı ışıklar yer alır. Bu ışıklar navigasyon amacıyla kullanılır. Kırmızı ışık uçağın sol kanadında, yeşil ışık ise sağ kanadında bulunur. Bu sayede uçak geceleri daha görünür hale gelir ve ayrıca diğer pilotlara ve hava trafik kontrolüne uçağın hangi yönde hareket ettiğini söyler. Bu 2 rengin kombinasyonu aynı zamanda bir uçağın dronlar veya balonlar gibi diğer uçaklarla karıştırılmasını da azaltır.