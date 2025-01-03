Uçağa su alınır mı? Uçakta su yasak mı?

Uçak yolculukları modern yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Bununla birlikte bu seyahatler esnasında uyulması gereken çeşitli kurallar mevcuttur. Bu kurallar bilhassa uçakta taşınması yasak olan eşyalarla ilgili oldukça hassastır. Yolcuların güvenliği ve düzenin sağlanması amacıyla uçaklarda sıvılarla ilgili belirlenen kurallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Uçakta taşınması yasak olan eşyalar konusunda "uçakta su yasak mı?" sorusunun yanıtı aranır.

Uçakta el bagajına su konulur mu?

Hava yolu güvenlik kuralları doğrultusunda uçakta el bagajında su taşıma konusu belirli sınırlamalara tabidir. Uluslararası havacılık düzenlemeleri, uçak içerisindeki güvenliği sağlamak amacıyla sıvı taşınmasını kısıtlar. Bu kurallara göre el bagajında taşınacak olan sıvı jel ve aerosol ürünlerinin miktarı 100 ml’yi geçmemelidir. Dolayısıyla su da bu kategori içerisinde bulunduğunda yalnızca 100 ml’lik şişelerle taşıma yapılabilir. Su şişesi şeffaf, sızdırmaz bir plastik torbada taşınmalıdır ve bu torbanın hacmi 1 litreyi geçmemelidir.

Bu düzenlemeler güvenlik taramalarında sıvıların tehlike oluşturmasını engellemeyi amaçlar. Dolayısıyla 100 ml’yi aşan sıvı miktarları güvenlik kontrolünden geçmez ve uçağa alınmaz. Havaalanında güvenlik noktasındaki kurallara uyulmaması sonucunda sıvıların el bagajından çıkartılması ya da el bagajının geri gönderilmesine karar verilebilir. Bu sebeple yolcuların el bagajındaki sıvılarla ilgili kurallara uygun uyması büyük önem taşır.

Uçakta valize (Uçak altı bagajına) su konulur mu?

Uçakta valize (uçak altı bagajına) su konulmasında herhangi bir sınırlama yoktur. Uçak altı bagajı, el bagajından farklı olarak sıvı taşıma konusunda daha esnektir ve bu nedenle su vb. sıvılar burada taşınabilir. Ancak, suyu taşıyan şişenin düzgün şekilde kapatılmış olması ya da kırılma riski taşıyan cam şişelerin uygun bir şekilde paketlenmiş olması oldukça önemlidir. Ayrıca uçak altı bagajında taşınan su şişesinin başka eşyalarla birlikte güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunması gerekmektedir. Bu sayede sızıntı veya hasar gibi sorunlarla karşılaşılma ihtimali azalır.