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Uçağa termos alınır mı? Uçakta termos yasak mı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
08.12.2024 18:36
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Termoslar, sıcak ya da soğuk içecekleri muhafaza etmek için tercih edilen pratik bir araçtır. Modern yaşamda sıklıkla kullanılan bu araçların uçak yolculuğu sırasında taşınıp taşınamayacağı merak edilmektedir. Uçuş öncesinde yolcuların havayolu firmasının belirlediği kuralları kontrol etmesi önemlidir. Peki, uçağa termos alınır mı?

Uçağa termos alınır mı? Uçakta termos yasak mı?

Günümüz modern ulaşım araçları arasında en hızlı ve konforlu seçeneklerden biri olan uçak, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerde büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Hava ulaşımının giderek gelişmesi ve ulaşılabilir hâle gelmesiyle birlikte uçakla seyahat eden insan sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durumda bilhassa ilk kez uçak yolculuğu yapacak kişilerde, seyahat sırasında uyulması gereken kurallarla ilgili soruların artmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda "uçakta termos yasak mı?" sorusunun yanıtı aranmaktadır.

Uçakta el bagajına termos konulur mu?

Son yıllarda kahve kültürünün hızla yaygınlaşmasıyla birlikte çelik termos kullanımı gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Günümüzde iş hayatı veya boş zaman etkinliklerinde çelik termos kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Termos kullanımının artmasıyla birlikte seyahat esnasında termos taşımanın kuralları ve sınırları konusunda birçok soru da sorulmaya başlanmıştır.

Uçak yolculuğunda el bagajına termos koymak mümkündür, ancak yine de belirli durumlara ve havayolu kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Bu kurallar termosun içeriğini ve taşıma şekline dair unsurları kapsar. Örneğin, termosun tamamen boş olması el bagajında taşınması için herhangi bir sorun oluşturmaz. Boş termoslar sıvı sınırlamalarına tabi olmadığı için güvenlik kontrollerinden geçer.

Termosun dolu olması hâlinde ise uçak kabininde taşınabilecek sıvılar 100 ml ile sınırlı olmasından dolayı bu miktarı geçmemesi gerekir. Aynı zamanda dökülme riskine karşı bu kabın şeffaf ve kilitli bir plastik torba içerisinde taşınması şarttır.

Uçakta valize (Uçak altı bagajına) termos konulur mu?

Uçakta valize (uçak altı bagajına) termos koymak mümkündür. Çelik ya da plastik termosların taşınması bu durumda sorun yaratmamaktadır. Termosun içinde sıvı (su, kahve, çay vb.) olması hâlinde de uçak altı bagajında taşınabilir. Ancak, termosun sıkıca kapatıldığından ve sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır. Basınç farkları nedeniyle termosun içindeki sıvının dökülme ihtimali yüksek olduğundan önlem alınmalıdır. Öte yandan termosun içinde alkol gibi yanıcı maddeler varsa uluslararası uçuşlarda yasak olabilir. Bu nedenle taşınacak sıvının uçuş kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
uçak termos
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