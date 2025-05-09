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Uçak alev almıştı, nedeni ortaya çıktı! Pilotun akılalmaz hatası olay oldu! Onlarca insan ölüyordu...

2024 yılında British Airways havayolu şirketine ait yolcu uçağı alev almıştı. İncelemeler sonucunda nedeni ortaya çıktı. Deneyimli pilotun sağ ve sol elini karıştırdığı öğrenildi.

Uçak alev almıştı, nedeni ortaya çıktı! Pilotun akılalmaz hatası olay oldu! Onlarca insan ölüyordu...
Jale Uslu

British Airways havayolu şirketine ait yolcu uçağı Haziran 2024’te alev almıştı. İngiltere'de yaşanan olayla ilgili incelem bitti ve rapor yayınlandı. Rapordaki ilginç detay ise gündem oldu.

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ELLERİNİ KARIŞTIRMIŞ

Yolcu uçağınının yardımcı pilotunun kalkış esnasında “sağ ve sol elini birbirine karıştırdığı” ortaya çıktı. Daily Mail gazetesinin haberine göre, Gatwick’ten Kanada’nın Vancouver kentine doğru yola çıkan “Boeing 777” tipi yolcu uçağının yardımcı pilotu kalkış sırasında sağ ve sol ellerini birbirine karıştırarak uçağın itme kuvvetinden sorumlu olan kolu geri çekti. Bu ise uçağın frenlerinin alev almasına ve kalkışın reddedilmesine sebep oldu.

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Rapor, pilotun olay günü yıllık izinden henüz dönmüş olduğunu, en son iki hafta önce uçtuğunu ve “iyi dinlenmiş, iyi hisseder” bir vaziyette olduğunu ortaya koydu. Sağını ve solunu karıştıran pilotun 6 bin saat uçuş geçmişi olduğu öğrenildi.

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Rapora göre, pilotun kalkış esnasında sol elini hareket ettirmesi, bu esnada sağ eliyle kontrol kolunu geri çekmeye hazırlanması gerekiyordu. Fakat pilot bunun yerine sol elini geri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kaza
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