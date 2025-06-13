Uçak kazasının en acı hikayesi! Eşinin son isteğini yerine getiriyordu! 2 çocuğu yetim kaldı...

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Air India, uçaktaki 242 kişiden bir kişi hariç herkesin öldüğünü açıkladı. 11A'da oturan İngiliz vatandaşı olan Vishwashkumar Ramesh kazadan kurtulmayı başardı.

EŞİNİN SON İSTEĞİNİ YERİNE GETİRİYORDU!

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise ortaya çıkmaya başladı. Uçakta ölenlerden biri de vefat eden eşinin son isteğini yerine getirmek için Hindistan'a giden 2 çocuk babası Arjun Patolia oldu.

Eşi Bharatiben, Londra'da yedi gün önce ölmüştü. Hindistan'da bulunan Amreli'yi ziyaret eden baba karısının küllerini nehre döküp dönecekti. Son isteğini yerine getirdi fakat İngiltere'ye dönerken kazada hayatını kaybetti. Yerel Hindistan medyasına göre Arjun'un sekiz ve dört yaşlarındaki iki çocuğu şu anda Londra'da yaşıyor. Çocuklar ise yetim kaldı.

Uçuşta hayatını kaybeden 52 İngiliz'den biri olan dört yaşında bir kız ve iki yaşında bir erkek çocuk da bulunuyordu. 36 yaşındaki Akeel Nanawaba, 30 yaşındaki eşi Hannaa Vorajee ve dört yaşındaki kızları Sara, beş günlük bir aile kutlamasından eve uçuyorlardı. Başka bir yerde, ruhsal sağlık merkezi işleten evli çift Fiongal ve Jamie Greenlaw-Meek de hayatını kaybetti.