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Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 20:57 | Son Güncelleme

Kosova’dan İsviçre’ye uçuşu sırasında İtalya üzerinde seyir halindeyken türbülansa giren uçakta 10 kişi yaralandı. 121 kişinin bulunduğu uçakta yaşanan panik anı ve türbülans sırasında hostesin uçağın üst kısmına çarptığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Kosova’nın Priştine şehrinden havalanan ve İsviçre’nin Basel şehrine uçuş yapmakta olan 121 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, İtalya hava sahası üzerindeyken türbülansa girdi. ALK Havayolları şirketine ait Boeing 737-300 tipi yolcu uçağında, türbülans sırasında yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda yolcunun çığlık attığı ve hosteslerden birinin uçağın tavanına çarptığı ve yolculardan birinin dua ettiği görüldü.

Yerel medya, uçağın Basel’e 30 dakika geç ulaştığını; yolculardan 10’unun hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hostes uçak türbülans

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