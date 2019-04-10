Uçakla selfie’nin cezası idam olabilir

Tayland’da Phuket Uluslararası Havalimanı’na giden uçaklar ülkenin turistik Mai Khao sahiline çok yakın geçiyor ve buradaki birçok turist uçağa dokunuyormuş gibi selfie çekiyor. Tayland havacılık otoriteleri uçak geçişi sırasında selfie çeken turistler için birtakım önlemler almaya hazırlanıyor. Geçen hafta, kazaya neden olabileceği gerekçesiyle selfie çekmenin yasaklanacağı duyurulmuştu. Bu konuda para cezasının da düşünülebileceğini belirten yetkililer, ‘idam’ cezasının da gündemde olduğunu dile getirdiler. Turistlere getirilmesi planlanan ‘selfie cezalarını’ eleştiren bölge halkı ise turizmi olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle bu önlemlere karşı çıkıyor.

PİLOTLARIN DİKKATİ DAĞILIYOR



Konuyla ilgili esas endişe, turistlerin güvenliğinin yanı sıra drone ve selfie’lerle birlikte pilotların dağılan dikkati. Bu nedenle plajın bir bölümünün kullanıma kapatılması da gündemde.

