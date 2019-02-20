Uçakta bir anda ayağı kalkıp pantolonunu sıyırdı!

Çok ilginç olay adamın yanında oturan Lizzie Thompson isimli yolcu kadın tarafından kaydedildi.

Paris'ten Los Angeles'a yapılacak olan uçuşta adamın ilginç soyunma eylemini rahatça oturabilmek için yaptığını belirtti.

Kadının paylaştığı fotoğrafların ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Sosyal medya kullanıcıları 'uçaklar sizin oturma odanız değil!' sözleriyle durumu eleştirdi.

İLGİNÇ YOLCULUK



Ancak uçaktaki gariplikler burada bitmedi. Adam soyunduktan sonra bir başka yolcu ukulele çalıp söylemeye başladı.

Bunun üzerine kabin ekibini çağıran kadın adamı şikayet etti ancak yarı çıplak adam kadına yerini değiştirmesini önerdi. Bunu kabul etmeyen kadın sosyal medya üzerinden açıklamalarına devam

etti.

Dört şişe şarap içtikten sonra adamın uyuyakaldığını söyleyen kadın, uçuşun altıncı saatinde uyanarak üşüdüğünü ve bacaklarını ceketiyle örttüğünü söyledi.

Ancak adamın hala çoraplarını ve pantolonunu giymediğine dikkat çekti.

