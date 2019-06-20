Uçakta birlikte olan çift yakalandı!

İrlanda'nın başkenti Dublin'den havalanan yolcu uçağı, İzmir'e gidiyordu.Yolcular arasındaki bir çift, koridorda kavga etmeye başladı. Çift daha sonra yerinden kalktı ve birlikte tuvalete gitti.

Irısh Mirror'da yer alan habere göre aralarında çocukların da bulunduğu yolcular, tuvaletten gelen tuhaf seslerle çiftin birlikte olduğunu anladı.

Yolcuların uçuş ekibine şikayette bulunmasıyla tuvaletteki çifte hemen müdahale edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi günü gerçekleşen olayda, İrlandalı olduğu tahmin edilen yabancı uykuklu çift İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı.

İrlanda medyası, çiftin gözaltına alınırken birbiriyle kavga ettiğini aktarıyor.

Gözaltına alınan çift, Dublin'e ayrı ayrı uçaklarla gönderildi.



