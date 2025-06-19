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Uçakta ekstra bagaj ödememek için yeni yöntem buldu! En az 10 kıyafetini sığırdı! Şeytanın aklına gelmez

Nina Edwine isimli TikTok kullanıcısı ekstra bagaj için 50 avro ödememek için yeni bir yöntem buldu. Kullanıcının paylaştığı teknik kısa sürede viral oldu, binlerce yorum aldı.

Uçakta ekstra bagaj ödememek için yeni yöntem buldu! En az 10 kıyafetini sığırdı! Şeytanın aklına gelmez

Uçakla seyahat ederken kabin bagajı ücretlerini ödemekten kaçınmak isteyenler için yeni bir seyahat tüyosu internette viral oldu.

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BOYUN YASTIĞINI KULLANDI

Nina Edwine TikTok'ta paylaştığı bir videoda, boş bir boyun yastığını, ekstra bagaj için ödeme yapmak zorunda kalacağı eşyalarla doldurmaya yönelik yaratıcı numarasını paylaştı. Seyahat yastığının küçük boyutuna rağmen Nina, sütyen, üst ve elbise olmak üzere 10 parça giysiyi içine sığdırmayı başardı.

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"Kabin bagajına 50 avro ödememek için kullanılan teknik" başlığıyla paylaşılan video, TikTok'ta şu ana kadar 2,6 milyon kez izlendi. Bu taktik, video paylaşım uygulamasını kullananlar tarafından hem 'dahiyane' hem de 'efsanevi' olarak tanımlandı. Ancak bazı kişiler bunun gerçekten işe yarayıp yaramayacağından emin olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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