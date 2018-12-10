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Uçakta cehennem anları! Sıcaklık 50 dereceye çıktı

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YAŞAM  | 10.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tolmachevo Havalimanı'ndan kalkan Sibirya Hava Yolları uçağının kliması bozuldu.

Uçakta cehennem anları! Sıcaklık 50 dereceye çıktı

Kliması bozulan uçakta kabin sıcaklığı önce dondurucu seviyeye düştü ve ardından 50 dereceye yükseldi. Aşırı sıcaklık sebebiyle kabindeki yolcular fenalık geçirdi. Uçaktaki yolcular yaşadıkları tecrübeyi sauna deneyimi olarak niteledi.

Kaptan pilot kabin sıcaklığının 50 C'ye yükselmesinin herhangi bir soruna yol açmayacağını ve uçağı acil olarak indirmeye gerek olmadığını duyurdu.

Aşırı ısı sebebiyle tansiyonu yükselen iki kadın uçağın nispeten daha serin olan personel odasına götürüldü.

Uçak sağ salim iniş gerçekleştirdi. Olaya dair görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Rusya Soruşturma Komitesi yaşanan arıza sebebiyle soruşturma başlattı.

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uçak Sibirya havalimanı tolmachevo

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