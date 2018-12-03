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Uçakta yolcuları şaşkına çevirdi! Üç koltuğa uzanıp yoga yaptı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
DİĞER  | 03.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Son dönemde uçakta egzersiz ve spor yapanları sık sık görmeye başladık. Özellikle uluslararası uçuşlarda çekilen görüntüler sosyal medyada bir hayli popüler oldu. Bunun son örneği ise ABD'deki bir uçakta çekildi. Oturduğu koltuğun yanındaki koltukların boş olmasını fırsat bilen parlak sarı renkli tayt giyen bir kadın kimseye aldırmadan yoga hareketi yaptı.

Uçakta yolcuları şaşkına çevirdi! Üç koltuğa uzanıp yoga yaptı

ABD’de çekilen görüntülerde parlak sarı renkli bir tayt giyen kadın kimseye aldırış etmeden egzersiz hareketleri yaparken görülüyor. Cama doğru eğilen ve yoga hareketlerini yapan kadını çeken sosyal medya kullanıcısı Seth Roberts, genç kadınla dalga geçti.

Fakat videoyu çeken Roberts’ı sosyal medyada çok sayıda insan da eleştirdi… 90’ların müziğini dinleyen kadını videoya çeken Roberts hakkında, “Bu videoyu bu kadar insanın ortasında çekmen çok ürkütücü. Kadının haberi olmadan böyle bir video çekmemen gerekirdi” yorumlarını yaptı.

Genç kadının nereden nereye seyahat ettiğine dair bir açıklama ya da çok oturmaktan dolayı bir rahatsızlık duyup duymadığına dair bir açıklama yapılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
uçak Yoga

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