Uçakta yolcuları şaşkına çevirdi! Üç koltuğa uzanıp yoga yaptı

ABD’de çekilen görüntülerde parlak sarı renkli bir tayt giyen kadın kimseye aldırış etmeden egzersiz hareketleri yaparken görülüyor. Cama doğru eğilen ve yoga hareketlerini yapan kadını çeken sosyal medya kullanıcısı Seth Roberts, genç kadınla dalga geçti.

Fakat videoyu çeken Roberts’ı sosyal medyada çok sayıda insan da eleştirdi… 90’ların müziğini dinleyen kadını videoya çeken Roberts hakkında, “Bu videoyu bu kadar insanın ortasında çekmen çok ürkütücü. Kadının haberi olmadan böyle bir video çekmemen gerekirdi” yorumlarını yaptı.

Genç kadının nereden nereye seyahat ettiğine dair bir açıklama ya da çok oturmaktan dolayı bir rahatsızlık duyup duymadığına dair bir açıklama yapılmadı.