Uçaktaki en kötü koltuk belli oldu: Seyahat uzmanı uyardı!

Seyahat platformu ile çalışan ve sosyal medyada paylaştığı seyahat tüyolarıyla tanınan İngiliz içerik üreticisi Rob Adcock, yıllar boyunca yaptığı uçuş deneyimlerine dayanarak 19E koltuğunu 'en kötü seçenek' olarak nitelendirdi.

Adcock, "Uçağın orta bölümündeki orta koltuklar zaten rahatsızdır. 19E ise bunun en kötü örneklerinden biri. Sürekli kalkmak isteyen yolcuların arasında kalabiliyorsunuz. Eğer siz kalkmak isterseniz de yanınızdakileri rahatsız etmek zorunda kalıyorsunuz" dedi.

"RAHAT ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ"

Uzman isim, orta koltuğun yolculara konfor sunmadığını belirterek şunları söyledi: "Bu koltukta rahat bir pozisyon bulmak çok zor. İki yabancı yolcunun arasında oturuyorsunuz. Üstelik uyuyakalır ve yanlışlıkla yanınızdaki kişinin omzuna yaslanırsanız bundan pek hoşlanmayacaklardır."

UÇAKTAN EN GEÇ İNEN YOLCULAR ARASINDA

Adcock’a göre 19E koltuğunun bir diğer dezavantajı ise uçaktan iniş süresi.

Özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin bazı uçuşlarda hem ön hem de arka kapıları kullanarak yolcu indirip bindirdiğini hatırlatan uzman, "Bu koltuk ne ön tarafa ne de arka tarafa yakın. Bu yüzden iki çıkış kapısından da avantaj sağlayamıyorsunuz. Çoğu zaman uçaktan en geç inen yolcular arasında yer alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

HAVAYOLLARI DA DURUMUN FARKINDA

Adcock, havayolu şirketlerinin bu koltuğun cazip olmadığını bildiğini savunarak, "Bu nedenle genellikle ücretsiz seçilebilen koltuklar arasında yer alıyor ya da rastgele koltuk ataması yapıldığında çoğu zaman size bu koltuk denk geliyor" dedi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ YOLCULARA UYARI

Öte yandan seyahat uzmanları, önümüzdeki dönemde ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek büyük spor organizasyonları nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Bagaj depolama şirketi kurucu ortaklarından Jacob Wedderburn-Day, taraftarlara özellikle aktarmalı uçuşlarda dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Wedderburn-Day, "Sıkışık aktarma sürelerinden kaçınılmalı. Büyük havalimanlarına seyahat edenler mümkünse bir gün önceden varmalı. Pasaport kontrolü, bagaj teslimi, taksi ve toplu taşıma süreçlerinin normalden daha uzun sürebileceği hesaba katılmalı" değerlendirmesinde bulundu.