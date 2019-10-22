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Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Almanya Münih merkezli uçan taksi girişimi Lilium, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksinin saatte 100 km hızı geçerek test uçuşunun ilk aşamasını tamamladığını duyurdu.

Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı!

Şirketten yapılan açıklamada, beş kişi kapasiteli uçan taksinin test uçuşun ilk aşamasını saatte 100 km’den fazla hıza ulaşarak tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, Alman şirketin geliştirmekte olduğu uçan taksiyi 2025’te büyük şehirlerde hizmete almayı planladığı belirtildi ve uçuşların başarıyla gerçekleştirilmesinin üretim kapasitesinin artırılmasını teşvik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, 350 çalışanı olan Lilium’un, Münih yakınlarında ikinci fabrikasını kurarak 2025’e kadar 500 yeni istihdam oluşturacağı da kaydedildi.

Söz konusu uçan taksinin kanatlarında 36 adet elektrikli motor bulunuyor.

Uçan taksi, tam uçuşa hazır olduğunda 300 km menzile sahip olacak ve saatte 300 km hıza ulaşabilecek.

KAYNAK: AA

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Taksi uçan araba hız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BİLİNEN OTO ÜRETİCİLERİ CİDDEN APTAL .GELECEK TAMDA BU ARAÇLARDA.
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