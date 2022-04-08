Üçkağıtçı nerede ve ne zaman çekildi? Üçkağıtçı oyuncuları kimler?

Üçkağıtçı filmi televizyon ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Komedi türündeki bu yapımın oyuncu kadrosunda unutulmaz birçok oyuncu yer alıyor. 1981 yapımı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Natuk Baytan üstlendi. Peki Üçkağıtçı nerede çekildi? Üçkağıtçı filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÜÇKAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üçkağıtçı filminin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de yapıldı.

ÜÇKAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KONUSU

Ölmüş babasının mallarını satmak için Almanya'dan köye dönen Rıfkı'nın adı 'Ermiş'e çıkar. Rıfkı yağmur duası yapan köylüler için yarım saatte yağmur yağdırır, üfrükçülük yapar. Üstelik evde kalmış yaşlıların kısmetini de açar. Köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesi istenir. Seçimleri kazanan Rıfkı'nın sonradan üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Rıfkı

Renan Fosforoğlu - Nuriye'nin Babası

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zeki Alpan - Arif Efendi

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Ali Şen - Satılmış Ağa

Zeki Sezer - Zeki

Ülkü Özen - Nuriye

Ahmet Turgutlu - Kasap

Yadigar Ejder - Hamza



