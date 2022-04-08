Üçkağıtçı nerede ve ne zaman çekildi? Üçkağıtçı oyuncuları kimler?

Üçkağıtçı filmi televizyon ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Komedi türündeki bu yapımın oyuncu kadrosunda unutulmaz birçok oyuncu yer alıyor. 1981 yapımı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Natuk Baytan üstlendi. Peki Üçkağıtçı nerede çekildi? Üçkağıtçı filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
Üçkağıtçı filminin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de yapıldı.
Ölmüş babasının mallarını satmak için Almanya'dan köye dönen Rıfkı'nın adı 'Ermiş'e çıkar. Rıfkı yağmur duası yapan köylüler için yarım saatte yağmur yağdırır, üfrükçülük yapar. Üstelik evde kalmış yaşlıların kısmetini de açar. Köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesi istenir. Seçimleri kazanan Rıfkı'nın sonradan üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.
Kemal Sunal - Rıfkı
Renan Fosforoğlu - Nuriye'nin Babası
Muhteşem Durukan - Durmuş
Zeki Alpan - Arif Efendi
Turgut Özatay - Armutlulu Hasan
Nizam Ergüden Sabri
Reha Yurdakul - Kahveci Rıza
Hakkı Kıvanç - Mustafa
Arap Celal - Köylü
Ali Şen - Satılmış Ağa
Zeki Sezer - Zeki
Ülkü Özen - Nuriye
Ahmet Turgutlu - Kasap
Yadigar Ejder - Hamza
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