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Üçlü ilişki itirafı çok konuşulmuştu... Emily Atack göğüslerinin yarısını açıkta bıraktı

22.12.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz oyuncu Emily Atack cinsel hayatına dair itiraflarıyla gündeme gelmişti. Barda tanıştığı bir adam ve onun eşiyle üçlü ilişki yaşadığını açık açık anlatan oyuncu yeni yaşını kutladı. Emily yeni yaş kutlaması için göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bir elbise tercih etti.

Üçlü ilişki itirafı çok konuşulmuştu... Emily Atack göğüslerinin yarısını açıkta bıraktı

İngiliz oyuncu Emily Atack son dönemde seks hayatına dair yaptığı itiraflarla dikkat çekiyor.

Sosyal medyada oldukça popüler olan Atack son olarak ilişkilerinde sık sık orgazm taklidi yaptığını söylemiş ve grup seks itirafıyla da ağızları açık bırakmıştı.

Özel hayatına dair konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Atack yeni yaşını kutladı. 33. yaş gününü kutlarken cesur siyah bir elbise giyen ünlü isim göğüslerini sergiledi.

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Evinde yakın arkadaşları ve kardeşleriyle kutlama yapan güzel isim dekoltesiyle hayranlarından beğeni topladı.

Cinsel hayatını açık açık anlattı! "Bardaki adam ve eşiyle..." Cinsel hayatını açık açık anlattı! "Bardaki adam ve eşiyle..."

Ekran Alıntısı

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