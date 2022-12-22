Üçlü ilişki itirafı çok konuşulmuştu... Emily Atack göğüslerinin yarısını açıkta bıraktı

İngiliz oyuncu Emily Atack son dönemde seks hayatına dair yaptığı itiraflarla dikkat çekiyor.

Sosyal medyada oldukça popüler olan Atack son olarak ilişkilerinde sık sık orgazm taklidi yaptığını söylemiş ve grup seks itirafıyla da ağızları açık bırakmıştı.

Özel hayatına dair konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Atack yeni yaşını kutladı. 33. yaş gününü kutlarken cesur siyah bir elbise giyen ünlü isim göğüslerini sergiledi.

Evinde yakın arkadaşları ve kardeşleriyle kutlama yapan güzel isim dekoltesiyle hayranlarından beğeni topladı.



