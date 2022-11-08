Üçlü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, siyah deri elbiseli pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Kasık dekoltesi veren yıldıza beğeni yağdı.
Bir süredir Endonezyalı yönetmen Taika Waititi ile aşk yaşayan Rita Ora, Tessa Thompson ile yakalanınca açık ilişki yaşadığını itiraf etmişti.
Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla gündemi meşgul eden Rita Ora'nın Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi mevcut.
Arnavut kökenli şarkıcı, ABD'nin en çok kazanan müzisyenleri arasında yer alıyor.
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