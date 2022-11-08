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Üçlü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

08.11.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçlü ilişki iddialarıyla gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, bu defa kasık dekoltesiyle dikkatleri üzerine topladı.

Üçlü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, siyah deri elbiseli pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Kasık dekoltesi veren yıldıza beğeni yağdı.

Üçü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

Üçü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

Bir süredir Endonezyalı yönetmen Taika Waititi ile aşk yaşayan Rita Ora, Tessa Thompson ile yakalanınca açık ilişki yaşadığını itiraf etmişti.

Üçlü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla gündemi meşgul eden Rita Ora'nın Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Üçlü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

Arnavut kökenli şarkıcı, ABD'nin en çok kazanan müzisyenleri arasında yer alıyor.

Üçlü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

Üçlü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

Üçlü ilişki yaşadığı söylenmişti! Rita Ora kasığına kadar açtı! Duvara yaslanıp...

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